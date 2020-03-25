نائب: مدينة الصدر والشعلة والحرية ستتحول لمناطق موبوءة بكورونا بحال عدم التزامهم الحظر

وقال الجبوري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في حال اصرار المخالفين للحظر الصحي في مدينة الصدر والشعلة والحرية ستتحول الى مناطق موبوءة بفيروس كورونا".

ودعا رئيس لجنة الصحة النيابية، أهالي مدينة الصدر والشعلة والحرية إلى "الالتزام بالحضر الصحي حفاظاً على سلامتهم".

