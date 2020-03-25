فلسطين تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت فلسطين تسجيل أول وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه تم تسجل أول وفاة بفيروس كورونا لامرأة ستينية في بلدة بدو شمال غربي القدس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 فى الضفة الغربية.
وأغلق أمين مفتاح كنيسة القيامة في القدس، اليوم، أبوابها لمدة أسبوع مبدئيًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 فى الضفة الغربية.
وأغلق أمين مفتاح كنيسة القيامة في القدس، اليوم، أبوابها لمدة أسبوع مبدئيًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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