فلسطين تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه تم تسجل أول وفاة بفيروس كورونا لامرأة ستينية في بلدة بدو شمال غربي القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 فى الضفة الغربية.

