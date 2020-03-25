صحة الرصافة تعلن شفاء 7 حالات جديدة من فيروس كورونا

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "7 من مصابي فيروس كورونا اكتسبوا الشفاء التام واجريت الفحوصات المختبرية لهم وجاءت النتائج سالبة تؤكد الشفاء التام واخرجوا على اثرها من لعدة ايام بمستشفى ابن الخطيب".

واضاف ان "المتشافين هم افراد من عائلتين الاولى من اربعة اشخاص والثانية من ثلاثة اشخاص بينهم طفلان"، موضحاً أن "عدد المتشافين في جانب الرصافة من بغداد ارتفع الى 20 حالة شفاء".