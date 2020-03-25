مكتب السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان

أعلن مكتب المرجع الأعلى علي الحسيني السيستاني، الاربعاء، بأن غدات الخميس اول ايام شهد شعبان. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "يوم غد الخميس الأول من شهر شعبان المعظم".

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