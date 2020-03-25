بالصورة.. الموقف الوبائي لفايروس كورونا في العراق

تنشر الخليج 365، صورة توضح الموقف الوبائي لفايروس كورونا في العراق. وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 30 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، بعد ان أعلنت امس وصول عدد الاصابات الى 316 إصابة.

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