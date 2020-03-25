ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في نيويورك إلى 285 والإصابات إلى 30811

أفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية تجاوز 30 ألف حالة، بينها 285 وفاة، استمرارا لتدهور متسارع للأزمة الناجمة عن الوباء. يتبع..

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