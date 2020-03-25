ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 173 حالة

وقال عبد المكي خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم اكتشاف الحالات الجديدة بعد إجراء 229 تحليلا مخبرياً".

وأوضح أن "الإصابات المحلية أكثر من الحالات الوافدة".

وانتقد وزير الصحة التونسي، "عدم الالتزام بقرار الحجر الصحي العام الذي تسبب في ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس".



وأكد أن" تونس دخلت مرحلة العدوى الأفقية"، موضحا أن "هذه العدوى لا يمكن إيقافها إلى باحترام الإجراءات وبتتبع المواطن لسلوك وقائي، موجها رسالة للتونسيين الذين لا يحترمون الحجر، حيث قال حرفيا "وين ماشيين".

ودعا المواطنين إلى" ضرورة الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي في المنزل"، لافتا النظر إلى أنه "تم تسجيل حالات فرار من الحجر".

