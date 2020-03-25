وزير الصحة يؤكد للزرفي حاجة المؤسسة الصحية لكل انواع المساندة والدعم

أكد وزير الصحة جعفر علاوي، الأربعاء، لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي حاجة المؤسسات الصحية لكل انواع المساندة والدعم للقيام بواجبها على الوجه الأكمل.
وأضاف أن "الزرفي اطلع على إجراءات خلية الأزمة الحكومية لمواجهة وباء كورونا".
واستعرض وزير الصحة بحسب البيان، "خطط وبرامج الوزارة الرامية للحد من تداعيات الوباء الجديد"، مشيراً الى "أهمية تكاتف الجميع وتضافر كل الجهود في هذا الظرف".
وأكد علاوي، "حاجة المؤسسة الصحية لكل انواع المساندة والدعم للقيام بواجبها على الوجه الأكمل".
من جانبه، أشاد الزرفي، بـ "الجهود المبذولة من قبل أعضاء الخلية والمؤسسات الصحية، وتفهم المواطنين للضرورات الداعية الى فرض حظر التجوال والتزامهم والجهات الساندة بوصايا وتعليمات خلية الأزمة".
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