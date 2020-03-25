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وزير الصحة يؤكد للزرفي حاجة المؤسسة الصحية لكل انواع المساندة والدعم

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أكد وزير الصحة جعفر علاوي، الأربعاء، لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي حاجة المؤسسات الصحية لكل انواع المساندة والدعم للقيام بواجبها على الوجه الأكمل.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "رئيس الوزراء المكلف التقى، علاوي، اليوم، ناقشا سبل تطويق أزمة فايروس والآليات المتبعة للحيلولة دون إزدياد حالات الانتشار".

وأضاف أن "الزرفي اطلع على إجراءات خلية الأزمة الحكومية لمواجهة وباء كورونا".

واستعرض وزير الصحة بحسب البيان، "خطط وبرامج الوزارة الرامية للحد من تداعيات الوباء الجديد"، مشيراً الى "أهمية تكاتف الجميع وتضافر كل الجهود في هذا الظرف".

وأكد علاوي، "حاجة المؤسسة الصحية لكل انواع المساندة والدعم للقيام بواجبها على الوجه الأكمل".

من جانبه، أشاد الزرفي، بـ "الجهود المبذولة من قبل أعضاء الخلية والمؤسسات الصحية، وتفهم المواطنين للضرورات الداعية الى فرض حظر التجوال والتزامهم والجهات الساندة بوصايا وتعليمات خلية الأزمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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