تحالف الفتح: موقفنا ثابت برفض آلية تكليف الزرفي

وقال الغبان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "موقف كتلة الفتح ثابت برفض الآلية التي كلف بها الزرفي بتجاوز رئيس الجمهورية الدستور والأعراف السياسية السائدة منذ ٢٠٠٣".

وأضاف :"‏ننصح الزرفي أن يعتذر عن التكليف لكي لا يكن سبباً في تضييع حق الأغلبية وختم تاريخه السياسي بهذه السيئة".

