تحالف الفتح: موقفنا ثابت برفض آلية تكليف الزرفي

أكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، الأربعاء، أن موقف الكتلة ثابت برفض آلية تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.
وقال الغبان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "موقف كتلة الفتح ثابت برفض الآلية التي كلف بها الزرفي بتجاوز رئيس الجمهورية الدستور والأعراف السياسية السائدة منذ ٢٠٠٣".
وأضاف :"ننصح الزرفي أن يعتذر عن التكليف لكي لا يكن سبباً في تضييع حق الأغلبية وختم تاريخه السياسي بهذه السيئة".
وأضاف :"ننصح الزرفي أن يعتذر عن التكليف لكي لا يكن سبباً في تضييع حق الأغلبية وختم تاريخه السياسي بهذه السيئة".
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