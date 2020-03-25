تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء، عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وفي 22 مارس أكد وزير الصحة السوري، نزار يازجي، تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في أراضي البلاد.
وأوضح يازجي أن الشخص المصاب بالفيروس قدم من خارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.
جدير بالذكر أن السلطات في دمشق اتخذت حزمة إجراءات وقائية عاجلة وسط خطر وصول التفشي إلى سوريا، بما في ذلك فرض قيود على التنقلات وتعليق العمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية وتقليص الحركة التجارية غير الضرورية.
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