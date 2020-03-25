اجراءات احترازية ووقائية عديدة اتخذتها المؤسسات الحكومية والشعبية في قضاء بلدروز بعد الاعلان عن اصابة احد سكان القضاء بوباء كورونا ،،، الشاب المصاب الذي يعمل كاسبا ينتمي لعائلة ، اربعة منهم يعملون في مستشفى المدينة ما اضطر مديرية الصحة الى ان تمنح اجازة للكادر باجمعه واستبداله بكادر جديد فضلا عن حجر المصاب وعائلته .
كانها خلت من السكان تماما .. هكذا تبدو مدينة بلدروز بعد اصابة احد سكانها بالكارونا ..شاب في الثلاثينيات قادم من السليمانية .. وماجعل المدينة بهذا الحال ان اربعة من عائلة المصاب يعملون في مستشفى بلدروز الذي يضم اكثر من مئتي منتسب قد لامسوا اعدادا كبيرة من الاشخاص فالمستشفى مكتظ بالمراجعين دوما .. السومرية وثقت هذه المشاهد الحصرية في القضاء وداخل المستشفى ... رئاسة الصحة لم تقف مكتوفة الايدي .. ارسلت فريقا متكاملا وقامت بحجر المصاب في المركز الرئيس في بعقوبة وحجر عائلته في بلدروز واستبدلت كادر المستشفى بالكامل بعد منحهم اجازة لخمسة ايام سيتم خلالها فحصهم جميعا
بلدروز التي تقع الى الشرق من محافظة ديالى ورغم مخاوف الاوضاع فيها لكن مجموعة شبابية ينتمون لفريق مستقل اطلقو عليه بلدروز مدينتي تحملوا المخاطر وقاموا بتعفير اكثر من سبعة الاف منزل واغلب المساجد والمقاهي والاسواق بالتعاون مع القوات الامنية
بلدروز التي تقع الى الشرق من محافظة ديالى ورغم مخاوف الاوضاع فيها لكن مجموعة شبابية ينتمون لفريق مستقل اطلقو عليه بلدروز مدينتي تحملوا المخاطر وقاموا بتعفير اكثر من سبعة الاف منزل واغلب المساجد والمقاهي والاسواق بالتعاون مع القوات الامنية
تبدو بلدروز كانها مدينة اشباح .. ولكن لاضير في ذلك من اجل سلامة الجميع
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو السومرية حصريا من داخل مستشفى بلدروز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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