بالفيديو السومرية حصريا من داخل مستشفى بلدروز

كانها خلت من السكان تماما .. هكذا تبدو مدينة بلدروز بعد اصابة احد سكانها بالكارونا ..شاب في الثلاثينيات قادم من السليمانية .. وماجعل المدينة بهذا الحال ان اربعة من عائلة المصاب يعملون في مستشفى بلدروز الذي يضم اكثر من مئتي منتسب قد لامسوا اعدادا كبيرة من الاشخاص فالمستشفى مكتظ بالمراجعين دوما .. السومرية وثقت هذه المشاهد الحصرية في القضاء وداخل المستشفى ... رئاسة الصحة لم تقف مكتوفة الايدي .. ارسلت فريقا متكاملا وقامت بحجر المصاب في المركز الرئيس في بعقوبة وحجر عائلته في بلدروز واستبدلت كادر المستشفى بالكامل بعد منحهم اجازة لخمسة ايام سيتم خلالها فحصهم جميعابلدروز التي تقع الى الشرق من محافظة ديالى ورغم مخاوف الاوضاع فيها لكن مجموعة شبابية ينتمون لفريق مستقل اطلقو عليه بلدروز مدينتي تحملوا المخاطر وقاموا بتعفير اكثر من سبعة الاف منزل واغلب المساجد والمقاهي والاسواق بالتعاون مع القوات الامنية

تبدو بلدروز كانها مدينة اشباح .. ولكن لاضير في ذلك من اجل سلامة الجميع