الرئيس الإيراني يعلن تخطي 'الموجة الأولى' من انتشار فيروس كورونا

اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، الاربعاء، عن تخطي "الموجة الأولى" من انتشار فيروس كورونا. وقال روحاني في تصريح نقلته وسائل اعلامية "تخطينا الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا وهناك تحذيرات من الموجة الثانية". واضاف "سنتخذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على أرواح الناس"، مشيرا الى "وجود مساع في مجلس الأمن لرفع العقوبات ورفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة".

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