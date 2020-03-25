اعلنت وزارة الصحة عن استثناء عدد من الفئات من قرار حظر التجوال. وبحسب بيان الصحة فقط تم استثناء " البنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني وبوابات الصرافات الالية وموظفي المصارف الاهلية والمصارف الحكومية من اجل تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم في المصارف الاهلية والحكومية". كما تم استثاء القضاة واعضاء الادعاء العام والمدراء العامون والمحققون القضائيون والشركة العامة للمعارض لاكمال اجازات استيراد الادوية. Advertisements وادناه نص كتاب الاستثناء:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. الفئات التي تم استثناؤها من قرار حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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