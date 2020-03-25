أكدت وزارة الخارجية، الأربعاء، متابعتها لحالة أفراد العائلة العراقية في إيطاليا المصابين بفايروس كورونا، مشيرةً إلى حالتهم الصحية مستقرة.
وأضاف الصحاف "سُجِّلت أول إصابة بفايروس كورونا للجالية العراقية في إيطاليا لعائلة مؤلفة من 6 أفراد في مدينة بولزانو شمال إيطاليا"، مبيناً أن السفارة العراقية في إيطاليا "لم تدخر جهداً في متابعة حالة العائلة في حالة الحجر؛ لغرض تأمين متطلباتها، وتيسير حصولها على الرعاية الطبية، وهي الآن في حالة مستقرة".
وتابع الصحاف، أن "السفارة فتحت خطوطاً ساخنة للاتصال، والتواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي واتس آب، وفيس بوك، وتوتر، والمراسلة عبر البريد الألكترونيّ، وهي كما في أدناه:
00390645688409
00390645688357
00393662114611
00393331035707
البريد الألكترونيّ: [email protected]".
وكانت السفارة العراقية في العاصمة الإيطالية روما أفادت، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بإصابة عائلة عراقية من ستة أفراد بفايروس كورونا في شمال إيطاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: استقرار الحالة الصحية للعراقيين المصابين بكورونا في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.