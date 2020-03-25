اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم اليوم "تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة اربيل لرجلين في الـ ٣٥ من عمرهما".

واوضحت أن مجموع حالات الاصابات بالفيروس في الاقليم "ارتفع الى ٩٩ حالة في الاقليم" بينها حالتا وفاة و22 حالة شفاء من المرض.

