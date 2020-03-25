اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة اربيل.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم اليوم "تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة اربيل لرجلين في الـ ٣٥ من عمرهما".
واوضحت أن مجموع حالات الاصابات بالفيروس في الاقليم "ارتفع الى ٩٩ حالة في الاقليم" بينها حالتا وفاة و22 حالة شفاء من المرض.
واوضحت أن مجموع حالات الاصابات بالفيروس في الاقليم "ارتفع الى ٩٩ حالة في الاقليم" بينها حالتا وفاة و22 حالة شفاء من المرض.
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