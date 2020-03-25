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إصابة عائلة عراقية من ستة أفراد بفيروس كورونا في إيطاليا

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افادت السفارة العراقية في روما، الاربعاء، بإصابة عائلة عراقية من ستة أفراد بفيروس في شمال إيطاليا.

ونقلت الوكالة الرسمية،عن السفارة العراقية في إيطاليا تاكيدها "استقرار الحالة الصحية للمصابين بكورونا".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.
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