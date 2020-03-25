ترامب: سنحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد القيامة

وقال ترامب، في مؤتمر صحافي عقده، الاربعاء، "سنحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد القيامة (عيد الفصح) الشهر القادم"، داعيا الجميع "للالتزام بالإجراءات الآن حتى نتمكن من تخفيف القيود بحلول عيد القيامة".واضاف أن "الحكومة ستقدم كامل إمكانياتها لإيصال المساعدات الطبية لجميع الولايات"، مشيرا الى الى أن "الإدارة الأميركية ستواصل تقديم المعدات والأقنعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

واكد ترامب "سنصدر اكبر حزمة دعم مالي لمساعدة الافراد والشركات المتضررة من كورونا"، موضحا أنه "سيتم فتح البلاد قريبا"، لافتا الى أن "فيروس كورونا تستهدف نحو 170 دولة".