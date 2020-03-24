عمليات بغداد: القبض على ١٥٤٢ مخالفاً لحظر التجوال

وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قواتنا الامنية المتواجدة داخل العاصمة بغداد مازالت مستمرة في محاسب المخالفين لإجراءات الحظر الوقائي".

وأوضحت انها "القت القبض على ١٥٤٢ مخالفاً، فيما تم حجز ٥٥٧ عجلة ودراجة "تكتك" وبلغ عدد الغرامات ١٦٨٤٠ غرامة منذ السابع عشر من شهر اذار الجاري ولغاية الرابع والعشرين من الشهر ذاته"



واضافت قيادة عمليات بغداد، أن القوات الأمنية ستواصل إجراءاتها بحزم بحق المخالفين للحظر، داعية الى "ضرورة تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية من أجل سلامتهم لغاية زوال هذا الوباء".

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، منذ السابع من اذار الحالي، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، الثلاثاء 24 آذار، تسجيل 50 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 266 اصابةـ واشار و23 حالة وفاة و57 حالة شفاء.

ودعا استفتاء للمرجع السيستاني في وقت سابق إلى الالتزام بـ "منع التجمعات"، مشددا على الالتزام بـ "منع التجمعات" وأخذه على محمل الجد.

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وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها، مشددة على ان الفيروس سيفتك بالشعب العراقي في حال عدم الالتزام، كما دعت العمليات المشتركة والقيادات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في ذلك.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.