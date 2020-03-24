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مسلحون يقتلون عائلة كاملة ويحرقون منزلها جنوبي بغداد

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مجموعة مسلحة قتلت عائلة كاملة واحرقت منزلها جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة اقتحمت منزلا سكنيا في منطقة صدر اليوسفية جنوبي بغداد، واطلقت النار على ساكنيه ما ادى الى مقتلهم في الحال"، مبينا ان "المسلحين قاموا بعد ذلك باحراق المنزل".

 

واضاف انه "بعد الانتهاء من جريمتهم قاموا بنصب عبوة ناسفة بالقرب من المنزل، واثناء وصول القوات الامنية انفجرت العبوة ما ادى الى اصابة جندي بجروح مختلفة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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