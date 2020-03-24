كي كارد ترفض زج اسمها بقضايا لاعلاقة لها وتهدد بمقاضاة الاصوات المبتزة

اعلنت الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الاربعاء، عن رفضها زج اسمها بقضايا لاعلاقة لها، فيما هددت بمقاضاة الاصوات المبتزة.

وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الماكنة الإعلامية للفاسدين تستمر بمحاولة عرقلة جهود الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) الرامية الى تقديم افضل الخدمات الى المواطن العراقي وتوظيف كل خبراتها في خدمة البلاد بعد ان شهدت لها كل الجهات الدولية بكافئتها وحازت بذلك ارفع الجوائز العالمية بناءً على عطائها وريادتها في مجال التكنولوجيا والدفع الإلكتروني".

واضافت انها "ترفض زج اسم الشركة بدون وجه حق في قضايا لا علاقة لها بها، وترفض اي اتهام لها ولشخوصها"، مشيرة الى انها "تحتفظ بحقها في مقاضاة جميع للأصوات المبتزة والمعروفة بتاريخها السيء بالإساءة الى النجاحات العراقية والشخصيات النزيهة والوطنية".