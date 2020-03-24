اهالي النهروان يتجمعون بالقرب من احد الافواج رافضين دفن المصابين بكورونا

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن اهالي النهروان رفضوا دفن المصابين بفايروس كورونا وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اهالي النهروان تجمعوا بالقرب من احد الافواج رافضين دفن المصابين بفايروس كورونا". واضاف ان "مكان الدفن بعيدا عن القضاء".

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