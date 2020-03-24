صحة البصرة تعلن شفاء الطبيبة المصابة بفايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة البصرة، الثلاثاء، عن شفاء الطبيبة المصابة بفايروس كورونا في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم شفاء الطبيبة المصابة بفايروس كورونا في المحافظة". واضافت ان "نتائج التحليل للطبيبة اظهرت انها سلبية".

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