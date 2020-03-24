مقتل شخص واصابة ابنه بهجوم مسلح في خانقين

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن شخصا قتل واصيب ابنه بهجوم مسلح في قضاء خانقين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه شخص وابنه في منطقة كهريز بقضاء خانقين في محافظة ديالى، ما ادى الى مقتل الاب واصابة ابنه".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت جثة القتيل الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".