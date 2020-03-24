نفى مجلس النواب، الثلاثاء، صرف منحة طوارئ لاعضائه، فيما دعا وسائل الإعلام الى توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وقالت الدائرة الاعلامية بالمجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا مفاده صرف منحة طوارئ لاعضاء مجلس النواب"، نافية "هذا الخبر جملة َوتفصيلا وانه عار عن الصحة تماما".
وتساءلت أنه "في صالح من نشر هكذا أخبار وفي هكذا توقيت بينما كل الشعب العراقي يعيش حظرا للتجوال ولا يوجد هناك دوام رسمي بموجب توجيهات رسمية من السلطات العليا، هل هذا هو الإخلاص للشعب العراقي وهل بهذه الطريقة يتصيد البعض في الماء العكر".
ودعت الدائرة "وسائل الإعلام الى توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتأكد من مصادرها الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب ينفي صرف منحة طوارئ لاعضائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.