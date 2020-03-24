مجلس النواب ينفي صرف منحة طوارئ لاعضائه

نفى مجلس النواب، الثلاثاء، صرف منحة طوارئ لاعضائه، فيما دعا وسائل الإعلام الى توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وقالت الدائرة الاعلامية بالمجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا مفاده صرف منحة طوارئ لاعضاء مجلس النواب"، نافية "هذا الخبر جملة َوتفصيلا وانه عار عن الصحة تماما".

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وتساءلت أنه "في صالح من نشر هكذا أخبار وفي هكذا توقيت بينما كل الشعب العراقي يعيش حظرا للتجوال ولا يوجد هناك دوام رسمي بموجب توجيهات رسمية من السلطات العليا، هل هذا هو الإخلاص للشعب العراقي وهل بهذه الطريقة يتصيد البعض في الماء العكر".

ودعت الدائرة "وسائل الإعلام الى توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتأكد من مصادرها الرسمية".