شركة تأمين تصدر بياناً بشأن ما يثار عن عقد التأمين الصحي للمتقاعدين

أصدرت شركة ود للتأمين، الثلاثاء، بياناً بشأن ما يثار عن عقد التأمين الصحي للمتقاعدين، معربة عن استغرابها من زج اسمها بهذا الموضوع.
وقال الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "اشارة إلى ما نشر في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وما أثاره صباح الكناني، تنفي شركة ود للتأمين أن تكون لها علاقة بالموضوع المثار من قبل السيد الكناني وتستغرب الزج باسمها في الموضوع دون تثبت ولا برهان".
وأضافت أنها "تحتفظ بحق ملاحقة صباح الكناني قضائياً امام المحاكم المختصة ليصار إلى الاقتصاص قانوناً وتحقيق العدالة بعد الاساءة التي طالت سمعة الشركة تجنياً وافتراءً".
وكشف مصدر في هيئة النزاهة، اول امس الاثنين، عن فتح الهيئة تحقيقا بشأن التأمين الصحي "الإجباري" للمتقاعدين.
وكان متقاعدون ناشدوا عبر الخليج 365، الأحد الماضي، هيئة النزاهة بفتح تحقيق باستقطاع مبالغ للتأمين الصحي من رواتبهم، معتبرين أن التأمين يجب أن يكون طوعياً.
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