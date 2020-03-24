غوتيريش يدعو لرفع العقوبات المعرقلة لجهود محاربة انتشار كورونا

وأكد الأمين العام في رسالته إلى زعماء الدول العشرين، على "ضرورة رفع العقوبات التي تعرقل إمدادات الأغذية والمواد الطبية والسلع الحيوية".

وطالب غوتيريش بـ "رفع القيود عن التجارة الدولية التي تؤثر على إمدادات الأجهزة الطبية والأدوية وغيرها من المواد الضرورية لمحاربة الفيروس".



وتابع الأمين العام، أن "هذا وقت التضامن وليس العزلة... وإن كوفيد-19 سيتطلب رداً غير مسبوق وخطة زمن الحرب في فترة الأزمة الإنسانية".

وأضاف أن "لقادة مجموعة العشرين فرصة لتقديم حزمة قوية من الإجراءات للتعامل مع مختلف المخاطر التي ينطوي عليها فيروس كورونا، ومن شأن ذلك أن يظهر التضامن مع شعوب العالم".

واعتبر غوتيريش، أنه "من الضروري إنشاء آلية برعاية منظمة الصحة العالمية للتعامل مع آثار فيروس كورونا".

