غوتيريش يدعو لرفع العقوبات المعرقلة لجهود محاربة انتشار كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، قادة دول مجموعة العشرين إلى رفع العقوبات التي تعرقل الجهود الرامية لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
وطالب غوتيريش بـ "رفع القيود عن التجارة الدولية التي تؤثر على إمدادات الأجهزة الطبية والأدوية وغيرها من المواد الضرورية لمحاربة الفيروس".
وتابع الأمين العام، أن "هذا وقت التضامن وليس العزلة... وإن كوفيد-19 سيتطلب رداً غير مسبوق وخطة زمن الحرب في فترة الأزمة الإنسانية".
وأضاف أن "لقادة مجموعة العشرين فرصة لتقديم حزمة قوية من الإجراءات للتعامل مع مختلف المخاطر التي ينطوي عليها فيروس كورونا، ومن شأن ذلك أن يظهر التضامن مع شعوب العالم".
واعتبر غوتيريش، أنه "من الضروري إنشاء آلية برعاية منظمة الصحة العالمية للتعامل مع آثار فيروس كورونا".
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