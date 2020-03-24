بالجدول.. عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بدول الشرق الأوسط بينها العراق

تنشر الخليج 365، جدولاً يبين عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بدول الشرق الأوسط بينها العراق. وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق الى 316، مؤكدة أن حالات الشفاء بلغت 75، والوفيات 27 شخصاً.

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