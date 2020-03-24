بعد أن هزت العالم بمعاناتها.. أشهر مصابة بكورونا: أنا أتنفس!

وذكرت الأم البالغة من العمر 39 عاما، من داخل مستشفى هيلينغدون بغرب لندن، أنها بخير وتستطيع التنفس حاليا، مشيرة إلى أنها مازلت تتعافى من الإصابة، لكنها انتصرت على المرض.

وقالت شقيقة تارا عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن أختها تتعافى من المرض وفي طريقها للشفاء، شاكرة الجميع على تمنيهم الصحة والعافية لأختها.

وسبق لتارا جين أن نشرت مقطع فيديو مؤلما لاقى تعاطفا واسعا في بريطانيا، والعالم أجمع، وصفت خلاله معاناتها من مرض كوفيد-19، بـ"وجود قطع من الزجاج في رئتيها" مشيرة إلى أن كل جرعة نفس تقوم بها هي "شبه معركة".

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ونشرت الفيديو الشهير مباشرة بعد دخولها المستشفى، وظهرت في حال ألم كبير، شاحبة الوجه وتعاني كثيرا عند محاولتها التنفس، الأمر الذي دفع الكثيرين للقلق، خاصة أنها لم تبلغ الـ40 عاما من العمر، وكانت تمارس الرياضة في حياتها اليومية.

واعتبرت الصحافة البريطانية أن الفيديو كان "صفعة الواقع" للعديد من المواطنين، وخاصة الشباب، لتوخي الحذر من كورونا.

وسجلت بريطانيا وحدها أكثر من 6650 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم 335 شخصا.