كورونا في العالم.. عدد الوفيات تجاوز الـ16 ألفا والمصابين يقترب من 400 ألف

وبحسب آخر بيانات الجامعة الأمريكية التي يتم تحديثها باستمرار، سجلت إيطاليا أكبر عدد وفيات حيث بلغت حتى الآن 6 آلاف و508 حالات.

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وتوفي في الصين حتى الآن 3151 شخصا، أغلبهم في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، تليها إسبانبا التي سجلت 2311 حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة إيران بـ1812 حالة وفاة، وفي المرتبة الخامسة فرنسا، حيث توفي حتى الآن 860 شخصا، ثم بريطانيا بـ213 شخصا بسبب فيروس كورونا.

وبحسب بيانات الجامعة فإن أكبر عدد للمصابين بالفيروس تم تسجيله في الصين حيث بلغ 81514 إصابة، تليها إيطاليا التي سجلت حتى الآن 63927 إصابة، ثم الولايات المتحدة التي ارتفع فيها عدد المصابين إلى 46332 إصابة، وفي المرتبة الرابعة إسبانيا بعدد إصابات بلغ حتى الآن 35136 إصابة، وفي المرتبة الخامسة ألمانيا حيث سجلت 29056 إصابة، وفي المرتبة السادسة إيران بـ23049 إصابة، تليها فرنسا حيث تم تسجيل 20123 إصابة، ثم كوريا الجنوبية بـ9037 إصابة.