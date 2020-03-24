تحد 'مروع' ستواجهه هذه الدول بينها العراق

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن عشرات الدول في الشرق الأوسط ومن وسط آسيا تواصلت مع الصندوق، طلبا للدعم المالي لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، إن "التحدي سيكون مروعا بشكل خاص للدول الهشة والممزقة مثل العراق، والسودان، واليمن". Advertisements وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يكون لوباء كورونا "كوفيد-19" أثر شديد على الاقتصاد العالمي. وقال رئيس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية بصندوق النقد الدولي، مارتن مويلايزن، الأسبوع الماضي، إن الهدف الرئيس للحكومات ينبغي أن يتمثل في الحد من انتشار الفيروس بطريقة تبث الثقة في أن الصدمة الاقتصادية ستكون مؤقتة.

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