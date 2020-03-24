مصدر: لا يوجد اي انسحاب للقوات الاميركية من قاعدة الحبانية

كشف مصدر عسكري في الانبار، الثلاثاء، انه لا يوجد اي انسحاب للقوات الاميركية من قاعدة الحبانية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي تناقلتها وسائل اعلام حول انسحاب القوات الاميركية من قاعدة الحبانية (٣٠كم شرق الرمادي)، عارية عن الصحة". Advertisements ودعا المصدر "وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلمومة". يذكر ان عددا من وسائل الاعلام تناقلت امس الاثنين خبرا تضمن ان القوات الاميركية بدأت بالانسحاب من قاعدة الحبانية في محافظة الانبار.

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