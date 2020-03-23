رئيس الجمهورية يوجه بعد قليل كلمة بشأن تطورات الأوضاع في العراق

أفاد مصدر سياسي، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح سيوجه مساء، اليوم الاثنين، كلمة هامة للشعب بشأن الاوضاع وتداعيات ازمة كورونا في العراق.
يشار الى أن البلاد يشهد وضعا سياسيا مرتبكا لاسيما بعد ان رفضت العديد من الكتل الشيعية تكليف رئيس الجمهورية للنائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن وباء فايروس كورونا الذي يعصف بجميع دول العالم تقريبا، وتسبب باضابة اكثر من ربع مليون شخص حول العالي بينهم اصابة 266 شخصا عراقيا شفي 62 منهم، بينما توفى 23 شخصا آخرين.
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