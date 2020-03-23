رئيس الجمهورية يوجه بعد قليل كلمة بشأن تطورات الأوضاع في العراق

وقال المصدر في تصريح اطلبعت عليه الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية يوجه بعد قليل كلمة حول تطورات الأوضاع وتداعيات أزمة فيروس كورونا في البلاد".

يشار الى أن البلاد يشهد وضعا سياسيا مرتبكا لاسيما بعد ان رفضت العديد من الكتل الشيعية تكليف رئيس الجمهورية للنائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن وباء فايروس كورونا الذي يعصف بجميع دول العالم تقريبا، وتسبب باضابة اكثر من ربع مليون شخص حول العالي بينهم اصابة 266 شخصا عراقيا شفي 62 منهم، بينما توفى 23 شخصا آخرين.