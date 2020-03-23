ما تأثير 'كورونا' على الرجال بعد شفائهم؟

ووجدت الدراسة أن الخلل الكلوي يحدث في 3 - 10 % من المرضى، كما يحدث بعض التلف في المسالك البولية والجهاز التناسلي الذكري.

ووجدت الدراسة أن الفيروس يصيب بشكل كبير الخلايا الأنبوبية الكلوية، والخلايا في القنوات المنوية في الخصيتين، وتشير نتائج الدراسة إلى أن الفيروس قد يرتبط مباشرة بالخلايا، مما قد يسبب تلفًا في الكلى وأنسجة الخصية للمرضى.



وحذر الباحثون من أن تلف الخصية الناجم عن الفيروس في بعض الحالات قد يؤدي إلى العقم عند الذكور، وأضافوا أنه يجب على الأطباء الانتباه إلى الالتهابات التي يسببها الفيروس في الخصية، وأنه يجب على الأطباء إجراء تقييم لوظائف المرضى الإنجابية، خاصة صغار العمر منهم.

الدكتورة جزلة فضة، أخصائية الصحة والوقاية، بدورها قالت إن إنزيم (ACE2) الذي يتواجد غالبا في أغشية الرئتين والخصيتين والكلى، هو المستقبل بشكل أساسي للفيروس، مما قد يؤدي إلى إصابة الخصية وتلفها.



وأكدت فضة في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن تلف الخصيتين قد يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية ومجموعة هرمونات الأندروجين (Androgen) ومنها هرمون التستوستيرون (Testosterone) المسؤول عن الوظائف الجنسية عند الذكور.

وأشارت إلى أن هذه الدراسات تهدف إلى ضرورة فحص الوظائف الحيوية للخصية للمرضى بعد شفائهم من المرض.

سابق لآوانه

وأضافت فضة أنه من الصعب الحكم بشكل علمي كامل على مدى صحة ودقة هذه الدراسات وخاصة فيما يتعلق بإصابة الرجال بالعقم، لأنه لم يمض إلا شهر أو أكثر على المرضى الذكور الذين تماثلوا للشفاء، وأن الحكم بتسبب الفيروس بعقم قد يكون سابق لآوانه.

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وأوضحت أنه عندما يصاب الإنسان بالفيروس يكون جسمه في حالة حرب، لذلك بعد الشفاء قد يعاني من مشاكل في بعض الوظائف الحيوية لأعضاء الجسم، والتي تكون منها الخصيتين، كما أن الجهاز المناعي للجسم أثناء مقاومته للفيروس، قد يسب ضغطا على أجهزة الجسم.

وأكدت أن دراسات مثل هذه لتكون دقيقة لابد أن تكون على عدد كبير من المرضى من مجتمعات مختلفة وليست الصين فقط، وبعد فترة من شفائهم من المرض.

وأكدت أن هذه المشاكل في أعضاء الجسم ومنها الخصيتان قد تكون موقتة وترجع إلى طبيعتها بعد فترة.

وخلال الأيام والأسابيع الماضية تداول رواد مواقع التواصل في الصين مقالاً تم نشره على موقع حكومة مدينة ووهان قبل أن يتم حذفه، يؤكد أن الفيروس التاجي يؤثر على الخصيتين عند الرجال وقد يؤدي إلى العقم.