الإمارات تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 45 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي للمصابين بهذا المرض منذ بدء التفشي في البلاد. يتبع...
ويمثل هذا الارتفاع أكبر زيادة يومية لعدد المصابين في الإمارات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.
وأوضحت أن مصابا من قائمة الحالات المعلنة اليوم كان عائدا من السفر لم يلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، وتسبب في نقل العدوى إلى 17 شخصا.
وذكرت الوزارة مع ذلك أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 3 حالات جديدة لمصابين يعودون لجنسيات مختلفة، بينهم شخصا من النيبال وواحد من إيران، وبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 41 حالة.
ولم تعلن الوزارة عن رصد أي وفيات جديدة بالمرض، لتبقى هذه الحصيلة حتى الآن عند مستوى حالتين 2.
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