'بغداد الخير'.. مبادرة خيرية لدعم ذوي الدخل المحدود

مع استمرار حظر التجوال في عموم مناطق بغداد لليوم السادس على التوالي، أعلنت أمانة بغداد عن اطلاق مبادرة خيرية بعنوان "بغداد الخير" لدعم ذوي الدخل المحدود.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المبادرة تهدف الى جمع التبرعات المادية من مسؤولي وموظفي أمانة بغداد وتحويلها الى سلات غذائية توزع على ذوي الدخل المحدود ولا سيما عمال أمانة بغداد".
وأضاف البيان أن "التبرعات تستمر حتى نهاية الشهر الحالي لتنطلق بعدها المبادرة رعاية للظرف الذي يمر به بلدنا العزيز".
وأضاف البيان أن "التبرعات تستمر حتى نهاية الشهر الحالي لتنطلق بعدها المبادرة رعاية للظرف الذي يمر به بلدنا العزيز".
وتشهد بغداد، منذ مساء الثلاثاء الماضي، حظراً للتجوال لمنع انتشار فايروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن مجموع الإصابات الكلي بفايروس كورونا بلغ 266، والوفيات الكلي 23 حالة.
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