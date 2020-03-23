عبد المهدي يبحث سبل تأمين الاحتياجات المعيشية والخدمات الاساسية للمواطنين

عقد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، الاثنين، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تأمين الاحتياجات المعيشية والخدمات الاساسية للمواطنين.
وأضاف أن "الاجتماع بحث تطورات الوضع الصحي في البلاد والاجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة والتوقعات والاستعدادات والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية، اضافة الى تقييم الوضع الاقتصادي وسبل تأمين الاحتياجات المعيشية والخدمات الاساسية للمواطنين واستقرار السوق والحماية الاجتماعية ومتطلبات القطاع الخاص".
وأكد عبد المهدي بحسب البيان، على "اهمية وحدة الخطط والتكامل في التنفيذ والخطاب وتعزيز الثقة والمتابعة المستمرة وتطوير اجراءات المراقبة والفحص والحجر والوقاية الصحية، وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز الأزمة، الى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة الوباء".
وأشار البيان، إلى أن "تم عرض خلال الاجتماع اوراق عمل تضمنت عددا من المقترحات لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في الاجتماع وفي مجلس الوزراء".
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