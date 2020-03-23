عبد المهدي يبحث سبل تأمين الاحتياجات المعيشية والخدمات الاساسية للمواطنين

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عبدالمهدي عقد اجتماعاً موسعاً، صباح اليوم، حول اجراءات حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الناجمة عن وباء كورونا، حضره وزراء المالية والنفط والداخلية والصحة والتجارة والتعليم العالي والتربية والعمل والنقل وممثلا وزيري التخطيط والعدل وعدد من المستشارين".وأضاف أن "الاجتماع بحث تطورات الوضع الصحي في البلاد والاجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة والتوقعات والاستعدادات والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية، اضافة الى تقييم الوضع الاقتصادي وسبل تأمين الاحتياجات المعيشية والخدمات الاساسية للمواطنين واستقرار السوق والحماية الاجتماعية ومتطلبات القطاع الخاص".

وأكد عبد المهدي بحسب البيان، على "اهمية وحدة الخطط والتكامل في التنفيذ والخطاب وتعزيز الثقة والمتابعة المستمرة وتطوير اجراءات المراقبة والفحص والحجر والوقاية الصحية، وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز الأزمة، الى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة الوباء".



وأشار البيان، إلى أن "تم عرض خلال الاجتماع اوراق عمل تضمنت عددا من المقترحات لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في الاجتماع وفي مجلس الوزراء".