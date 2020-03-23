اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، تحميل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي واشنطن مسؤولية فيروس كورونا المستجد بأنه "تلفيق" يضع الأمريكيين والإيرانيين وبقية العالم في خطر. وقال بومبيو في سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر" إن "تلفيقات المرشد الإيراني التي يحمل فيها الولايات المتحدة مسؤولية فيروس ووهان يضع الأمريكيين والإيرانيين وبقية العالم في خطر". وأضاف أن "السلطات الإيرانية تجاهلت التحذيرات المتكررة من مسؤوليها الرسميين بالصحة وأنكرت الوفاة الأولى من فيروس كورونا لمدة تسعة أيام على الأقل". Advertisements وتأتي تغريدات بومبيو، بعد كلمة للمرشد الإيراني أمس اتهم فيها واشنطن بنشر الفيروس في بلاده ما تسبب في وفاة أكثر من 1500 مواطن إيراني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن ترد على اتهامات خامنئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.