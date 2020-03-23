مختل عقليا يقتل شابا رميا بالرصاص شرقي ديالى

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن مختل عقليا قتل شابا رميا بالرصاص شرقي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مختل عقليا قتل شابا جاره رميا بالرصاص في قضاء بلدروز شرقي محافظة ديالى". وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مختل عقليا قتل شابا جاره رميا بالرصاص في قضاء بلدروز شرقي محافظة ديالى". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم اعتقال الجاني ونقله لمركز امني واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الحادث".



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