مواطن يضع عمارته المكونة من ثلاثة طوابق تحت تصرف صحة ذي قار

بادر مواطن من سكنة مدينة الناصرية، بوضع عمارة تجارية مكونة من ثلاث طوابق تحت تصرف دائرة صحة ذي قار من اجل مواجهة خطر فيروس كورونا. وقال مدير عام صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموطن سعدون مخيلف الابراهيمي قدم طلبا الى خلية الازمة ودائرتنا يروم فيه ان يضع عمارته التجارية تحت تصرفنا لحين انتهاء ازمة وباء كورونا".



وأضاف الجابري أن "العمارة التجارية وحسب طلب المتبرع تتألف من ثلاثة طوابق بواقع ١٤ شقة وتحتوي على مصعد كهربائي يسع سدية طبية وتقع في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".



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