النصر: تسمية مرشح جديد مخالفة دستورية

دعا ائتلاف النصر، الاثنين، إلى منح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي "فرصته الدستورية"، معتبراً أن تسمية مرشح جديد "مخالفة دستورية".

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية واضحة، بلحاظ صدور التكليف عن رئاسة الجمهورية، الامر الذي لا يحق معه ابطال التكليف والذهاب لمكلّف جديد قبل انقضاء المدة الدستورية".



وأضاف البيان، أن "ائتلاف النصر يؤكد أن مشاركته بالحوارات تأتي للتاكيد على المسارات الصحيحة لحل الأزمة، ويرى ضرورة إعطاء المكلّف فرصته الدستورية، التزاما بالسياقات القانونية والتضامن الوطني".



جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الثلاثاء (١٧ آذار ٢٠٢٠)، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة.