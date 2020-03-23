افاد مصدر طبي في كربلاء، اليوم الاثنين، بوفاة امراة مصابة بفيروس كورونا في احد مستشفيات المحافظة، مشيرا الى أن المراة كبيرة بالسن وتعاني من امراض مزمنة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "امرأة مصابة بفيروس كورونا توفيت، اليوم، في ردهة الحميات في مدينة الامام الحسين الطبية في كربلاء".
وأوضح المصدر، أن "المراة تبلغ من العمر 70 عاما ، وتعاني من امراض مزمنة".
وأعلنت وزارة الصحة، امس الاحد 22 آذار، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 233 اصابة، و23 حالة وفاة و57 حالة شفاء.
وأوضح المصدر، أن "المراة تبلغ من العمر 70 عاما ، وتعاني من امراض مزمنة".
وأعلنت وزارة الصحة، امس الاحد 22 آذار، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 233 اصابة، و23 حالة وفاة و57 حالة شفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة امراة مصابة بفيروس كورونا في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.