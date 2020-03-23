حالة الطقس للايام المقبلة.. امطار رعدية وارتفاع بالحرارة اعتبارا من الغد

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، ان تشهد مناطق البلاد امطار خفيفة رعدية مع ارتفاع لدرجات الحرارة.
غدا الثلاثاء
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى صحو يتحول تدريجيا الى غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط امطار خفيفة في أماكن متفرقة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحو يتحول الى غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة خلال الليل درجات الحرارة ترتفع قليلا"، مبينة ان "الطقس يكون في المنطقة الجنوبية صحو يتحول تدريجيا الى غائم جزئي وغائم".
بعد غد الاربعاء
وأضافت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم الأربعاء في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم درجات الحرارة ترتفع قليلا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خلال الليل في أماكن متعددة تكون رعدية أحيانا"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم جزئي الى غائم مع ارتفاع لدرجات الحرارة".
الخميس المقبل
واكدت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم الخميس في المنطقة الوسطى غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحيانا لا تغيير في درجات الخرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة تكون رعدية أحيانا".
وتابع ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة تكون رعدية أحيانا".
الجمعة المقبلة
وأوضحت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم الجمعة في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر في اقسامها الغربية تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية أحيانا ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي يتحول خلال الليل الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانا".
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