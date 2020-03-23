الدفاع المدني يصدر تنويها للمواطنين بشأن فايروس كورونا

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، تنويهاً قالت فيه إنها ستطلق وصايا وإرشادات لمواجهة فايروس كورونا من خلال صافرات إنذار في بغداد والمحافظات.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تسترعي انتباه المواطنين ونود إعلامهم بأنه وبتمام الساعة الثانية بعد الظهر وكذلك الثامنة مساء من هذا اليوم سيتم إطلاق الوصايا والارشادات ضد فيروس كورونا من خلال صافرات الانذار المنتشرة في بغداد والمحافظات كافة، فنرجوا الإستماع لها".

وشهدت العاصمة بغداد وبقية المحافظات فرض حظر شمال للتجوال، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، امس الاحد (٢٢ آذار ٢٠٢٠)، تسجيل ١٩ إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد ٢٣٣ إصابة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.