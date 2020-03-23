عليوي يتهم صالح بتقديم مرشح تابع لاقليم كردستان

وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، إن "مواقف رئيس الجمهورية السلبية واضحة تجاه العراق والشعب العراقي وخاصة المكون الشيعي، من خلال ترشيح شخصيات جدلية في استحقاق دستوري وقانوني لمكون"، مبينا ان "هناك الكثير من اعضاء مجلس النواب اصبحت لديهم رغبة وقناعة كاملة باهمية اقالة رئيس الجمهورية، لانه لا يمثل الدستور العراقي وليس حافظا له بل على العكس كان من اول المتجاوزين عليه" على حد قوله.واضاف عليوي، ان "رئيس الجمهورية يريد المجئ برئيس وزراء تابع لاقليم كردستان، وهو يعلم بمنهجية مكوناتية ضيقة في الانحياز للقومية الكردية"، لافتا الى ان "منصب رئيس الوزراء من استحقاق المكون الشيعي والقوى الشيعية هي المعنية باختيار اسم مرشح للمنصب اما ما ذهب اليه رئيس الجمهورية فهو غير صحيح وغير دستوري وغير مهني".

ومازال المشهد السياسي العراقي "معقدا" وفق مايصفه متابعون، سيما بعد الاجتماعات الأخيرة التي شهدها منزل زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم بين قادة الكتل "الشيعية" التي اعلنت صراحة رفضها تكليف الزرفي، معللة ذلك بآلية اختياره من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.



وكشف مصدر سياسي، امس الاحد (21 اذار 2010)، عن ترشيح ثلاث رؤساء جامعات بديلة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مشيرا الى ارسال اسماء هذه الشخصيات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اجل التوافق على واحد منها.

فيما قابل الزرفي المكلف بدوره ردود الأفعال هذه بخطوة لم يقدم عليها المرشح السابق لتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، تتمثل بعقد الزرفي مشاورات علنية مع جهات خارجية وداخلية، بانتظار اتخاذ الكتل الشيعية موقفاً حاسماً للموافقة على تمريره تحت قبة مجلس النواب العراقي.

واثار تكليف الزرفي من قبل صالح صبيحة الثلاثاء 17 اذار 2020، "دون مشاورة جميع الكتل السياسية" ازمة سياسية جديدة في البلد، فبالرغم من أن هذا التكليف لاقى استحسان "السنة والكرد" فضلا عن "النصر وسائرون"، إلا انه لاقى رفضا شديدا من تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلتي العقد الوطني والنهج الوطني، متهمين صالح بمخالفة الدستور "على الملأ" عبر رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر.

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عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، وأكثر من 14600 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.

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وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 59 ألفا في إيطاليا و32 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.