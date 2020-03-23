بالفيديو خفر السواحل في شط العرب تمنع عمليات التسلل والتهريب من الجانب الايراني

اجراءات مكثفة اتخذتها دوريات خفر السواحل في شط العرب لمنع عمليات التسلل والتهريب من الجانب الايراني باتجاه محافظة البصرة... هذه الدوريات تمكنت من القبض على عدد من المتسللين وسلمتهم للجهات المعنية وتم فحصهم واخضاعهم للحجر الصحي. كثفت آمرية خفر السواحل من دورياتها في الممر المائي لقناة شط العرب المتاخم للحدود الايرانية بغية منع عمليات التسلل والتهريب من الجانب الايراني باتجاه محافظة البصرة ‏‎وتتضمن اجراءات خفر السواحل منع الصيد في منطقة سيحان وقضاء الفاو وناحية والسيبة ومناطق الممر المائي لقناة شط العرب خلال فترة حظر التجوال وفقاً لتوجيهات قيادة حرس الحدود للسيطرة على عمليات التهريب الحاصلة على امتداد الخط الملاحي





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