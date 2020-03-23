تسجيل ١٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا في اربيل

وقالت صحة الاقليم، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل ١٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة اربيل.

واوضحت أن مجموع اعداد المصابين في كردستان ارتفع الى ٧٦ حالة، مشيرة الى حالة وفاة واحدة و١٣ حالة شفاء.



وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق بنها اقليم كردستان، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال ، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، يوم امس الاحد 22 آذار، تسجيل 19 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 233 اصابةـ واشار و23 حالة وفاة و57 حالة شفاء.



وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها، مشددة على ان الفيروس سيفتك بالشعب العراقي في حال عدم الالتزام، كما دعت العمليات المشتركة والقيادات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في ذلك.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.