رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، العرض الأميركي بمساعدة إيران في مواجهة تفشي فايروس كورونا، داعياً واشنطن إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وأشار إلى أن "أميركا تتحمل مسؤولية الحياة الصعبة والبطالة ونقص أنواع الأدوية في إيران"، متابعاً أن "الأميركيين هم المسؤولون عن أكبر الجرائم في المنطقة وفي إيران وهم إرهابيون بكل معنى الكلمة".
وخاطب روحاني المسؤولين الأميركيين قائلاً: "نحن لا نريد منكم كأس الماء الذي تقدمونه لنا.. فقط لا تؤذوا الشعوب ولا الشركات ولا التجار، فقط أزيلوا العوائق فنحن وشعبنا نعلم جيداً ما نفعله".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إيران على مواجهة تفشي فايروس كورونا، مقترحا إرسال "خبراء صحة" أميركيين إلى طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يرد على العرض الأميركي: لا نحتاج مساعدتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.