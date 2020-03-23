روحاني يرد على العرض الأميركي: لا نحتاج مساعدتكم

وقال روحاني، في خطاب تلفزيوني، إن "العقوبات الأميركية عرقلت جهود إيران لاحتواء فيروس كورونا"، مضيفاً: "لا نريد مساعدة من أميركا في التغلب على تفشي الفيروس".

وأشار إلى أن "أميركا تتحمل مسؤولية الحياة الصعبة والبطالة ونقص أنواع الأدوية في إيران"، متابعاً أن "الأميركيين هم المسؤولون عن أكبر الجرائم في المنطقة وفي إيران وهم إرهابيون بكل معنى الكلمة".



وخاطب روحاني المسؤولين الأميركيين قائلاً: "نحن لا نريد منكم كأس الماء الذي تقدمونه لنا.. فقط لا تؤذوا الشعوب ولا الشركات ولا التجار، فقط أزيلوا العوائق فنحن وشعبنا نعلم جيداً ما نفعله".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إيران على مواجهة تفشي فايروس كورونا، مقترحا إرسال "خبراء صحة" أميركيين إلى طهران.