الزرفي يتحدى الكتل الرافضة لتكليفه بلقاءات داخلية وخارجية

مازال المشهد السياسي العراقي "معقدا" وفق مايصفه متابعون، سيما بعد الاجتماعات الأخيرة التي شهدها منزل زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم بين قادة الكتل "الشيعية" التي اعلنت صراحة رفضها تكليف الزرفي، معللة ذلك بآلية اختياره من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.
رفض كتل "مهمة" مع تحفظ الحكيم
في حين ابدى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، اعتراضه على الآلية التي اعتمدها الرئيس صالح في تكليف الزرفي ، وتحفظه على الطريقة التي أعتُمدت في هذا التكليف، متهما صالح بـ"عدم الإكتراث لعدد مهمٍ من القوى الأساسية في الساحة السياسية".
الكتل مازالت تنتظر موافقة الصدر
وفي حال فشل الاتفاق، فسيمضي الزرفي، الى رئاسة الحكومة المقبلة، بحسب المصدر.
فيما قابل الزرفي المكلف بدوره ردود الأفعال هذه بخطوة لم يقدم عليها المرشح السابق لتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، تتمثل بعقد الزرفي مشاورات علنية مع جهات خارجية وداخلية، بانتظار اتخاذ الكتل الشيعية موقفاً حاسماً للموافقة على تمريره تحت قبة مجلس النواب العراقي.
وعقد الزرفي بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، لقاء مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، التي أكدت أهمية تشكيل حكومة عراقية، في خطوة فسرها البعض على أن الزرفي تلقى دعماً أممياً، كما التقى المكلف بتشكيل الحكومة، السفيرين المصري والكويتي، إضافة إلى لقاء جمعه مع وزير المالية في الحكومة الاتحادية فؤاد حسين، والتي اعتبرها البعض تمهيداً للقاءات مقبلة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
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