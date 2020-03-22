نائب يطالب باستخدام المستشفى العسكري الجديد لحجر المصابين بكورونا

وقال الجنابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نطالب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي باستغلال المستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع الواقع امام المسرح الوطني بأن يكون مركزا رئيسيا للحجر الصحي لما له من مميزات كثيرة من حيث سعته الكبيرة وموقعه القريب من اغلب مناطق العاصمة بغداد وسهولة الوصول اليه".وأشار إلى "إمكانية استغلاله وتجهيزه خلال مدة وجيزة جداً، في حال تكاتفت الجهود اللازمة لذلك ليكون مركزا لمجابهة هذا الوباء الذي اجتاح بلدنا وامكانية استغلاله لحجز المشتبه بهم، فضلاً عن المصابين عوضاً عن التفكير في انشاء اي مستشفى جديد قد يستغرق وقتا طويلاً في ظل امتلاك الحكومة لهكذا مستشفى وبسعة كبيرة".

ودعا الجنابي، جميع المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة العراقية لحين انجلاء هذا الوباء عن وطننا".

