2020-03-22 | 19:14
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لليوم الثالث على التوالي نواصل فرق مكتب العمل التطوعي التابعة لوزارة الشباب والرياضة حملاتها للاغاثة في مدينة الموصل والوصول الى العوائل المتضررة من الفيضان ودور الايتام بتوجيه مباشر من وزير الشباب والرياضة احمد رياض وبالتنسيق والتعاون مع مديرية شباب ورياضة نينوى ومجلس المحافظة.
واستثمرت فرق مكتب العمل التطوعي هذه المناسبة في العمل على تعفير عدد من المناطق وتوزيع الملصقات التعريفية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا ومن المؤمل ان تواصل عملها خلال اليومين المقبلين في الجانب الايسر من الموصل للوصول الى الاحياء التي لم يتم التواصل معها الى الان.
وكانت فرق العمل التطوعي قد اسهمت وبجهود ذاتية بتنظيم حملات توعية وتعفير في مناطق مختلفة من محافظات البصرة وكربلاء وبغداد بالتعاون مع الفرق الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب العمل التطوعي يواصل دعم متضرري الفيضان وإغاثة العوائل المتعففة في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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