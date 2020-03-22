مكتب العمل التطوعي يواصل دعم متضرري الفيضان وإغاثة العوائل المتعففة في الموصل

واشتملت جولات الاغاثة على توزيع السلال الغذائية للعوائل والاغطية وحليب الاطفال والادوية والمعقمات وتضمنت الحملات ايضا الوصول الى دور الايتام ودور العجزة.

واستثمرت فرق مكتب العمل التطوعي هذه المناسبة في العمل على تعفير عدد من المناطق وتوزيع الملصقات التعريفية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا ومن المؤمل ان تواصل عملها خلال اليومين المقبلين في الجانب الايسر من الموصل للوصول الى الاحياء التي لم يتم التواصل معها الى الان.



وكانت فرق العمل التطوعي قد اسهمت وبجهود ذاتية بتنظيم حملات توعية وتعفير في مناطق مختلفة من محافظات البصرة وكربلاء وبغداد بالتعاون مع الفرق الصحية.